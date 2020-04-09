【Emily】11租戶退租 科技園：正常輪換 或撥工業邨樓層予抗疫用品公司

查毅超昨出席傳媒茶敘時說，本港去年至今先後經歷社會運動和疫情，令科技公司營運「不容易」，被問到今年首兩個月已有11家租戶退租，他指退租者並非大企業，園區內有800多家公司，有10家左右退租屬正常輪換。

科技園補充資料，該11個退租戶大部分為約滿，個別公司因商業決定提早完約；而今年首個月有14家企業進駐，申請進駐園區的企業數目未有減少。

園區內公司「隨賞科技」研發的「居安抗疫」手機程式獲政府採用協助家居檢疫。對於港大、理大等院校研發新型冠狀病毒快速測試器卻未獲政府採用，查毅超稱政府採購有一定指引及程序，而對比剛從大學研發的產品，科學園區內公司已「做開生意」，有具體資料可供政府參考，相信較有優勢獲政府採用。

iAXON啟用供港大生科研

望與大學緊密合作

科技園與香港大學共同成立的iAXON科技園西區中心昨啟用，該佔地4000呎中心位於港島西區太平洋廣場，供港大學生、教職員及畢業生作深科技研發，並推動科研成果商品化。查毅超說，自己於2018年上任後半年拜訪了香港8間大學校長，明白大學科研具潛力轉化為公司及產品，希望日後與各大學有緊密合作，而科技園正與中大及科大探討與iAXON相類似的合作方案。

科技園早前提供大埔工業邨8000呎廠房予本地口罩生產，查毅超透露董事局有討論將科技園的物業提供予生產抗疫用品或科技的公司，「疫情下有需要的，如口罩、消毒液等，亦可以做的」，初步認為大埔、元朗工業邨用地較適合。