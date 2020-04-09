【Emily】劍指立會議員 湯家驊促「港第一筍工」齊減薪

【明報專訊】政府回覆有關議員就《財政預算案》嘅提問，特首林鄭月娥同問責班子喺「疫境」加薪，惹來好多不滿聲音，唔同政黨都要求林太同班子減薪；林太噚日亦宣布咗佢個班子會減薪一成一年。行政會議成員、資深大律師湯家驊（Ronny）就認為立法會議員都應該一齊減薪，話除咗有部分建制派議員響應捐人工，其他議員都無動於中，又話議員已經停止立法工作多個月、有失職守，並批評議員要官員減薪，自己又唔同選民共渡時艱，係雙重標準。
政府早前澄清，加薪係根據通脹按年調整，調整日期係去年7月1日，並唔係現時立法會審議預算案時申請加薪；但政黨同市民似乎唔收貨，一直要求林太同問責班子減薪。
Ronny噚日喺facebook發文，批評「點解從來無人問立法會議員係咪要減薪？」曾經擔任立法會議員嘅Ronny形容，「立法會議員確係香港第一筍工，人工高不在話下，批評官員加薪卻從不提及自己去年也有加薪」。
泛民駁「議員係民選你唔係」
有泛民留言反駁Ronny，其中民主黨吳永輝話，「立法會議員係民選，你個位唔係。你可以派幾個出來選（你都派過，不過輸晒）」。佢話政府表現惡劣，所以立法會要求特首辭職，仲反問Ronny：「你係咪支持特首同行政會議集體請辭呢？」