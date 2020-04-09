【Emily】劍指立會議員 湯家驊促「港第一筍工」齊減薪

政府早前澄清，加薪係根據通脹按年調整，調整日期係去年7月1日，並唔係現時立法會審議預算案時申請加薪；但政黨同市民似乎唔收貨，一直要求林太同問責班子減薪。

Ronny噚日喺facebook發文，批評「點解從來無人問立法會議員係咪要減薪？」曾經擔任立法會議員嘅Ronny形容，「立法會議員確係香港第一筍工，人工高不在話下，批評官員加薪卻從不提及自己去年也有加薪」。

泛民駁「議員係民選你唔係」

有泛民留言反駁Ronny，其中民主黨吳永輝話，「立法會議員係民選，你個位唔係。你可以派幾個出來選（你都派過，不過輸晒）」。佢話政府表現惡劣，所以立法會要求特首辭職，仲反問Ronny：「你係咪支持特首同行政會議集體請辭呢？」