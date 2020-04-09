少女貪玩困智能櫃　獲救揭失蹤3月

1月家人報失蹤 昨到警署接回

事發於啟晴邨晴朗商場A區2樓的順便智能櫃，昨清晨6時許，商場保安報案稱一名少女被困智能櫃。消防接報到場，在櫃外與被困少女溝通確認位置，利用工具撬開櫃門將她救出。據悉，少女報稱與男友人途經智能櫃，一時貪玩自行爬入櫃內躲藏，風吹櫃門致關上，內外均無法開啟。

警方初步相信事件不涉刑事，其後證實事主為失蹤人口，帶回警署。據了解，16歲少女姓梁，就讀中三，與家人居於黃大仙，早前曾向家人透露到友人家暫住，遲遲未有返家，家人1月往警署報失蹤。

網頁資料顯示，涉事順便智能櫃為順豐速運全資附屬擁有的子公司，晴朗商場共設有4個不同位置的智能櫃，分別有小、中、大格，以及涉事的特大格，其格口大小為87厘米高、35厘米濶、45厘米深，設有閉路電視監察，供全日24小時自助取件。被撬毁的智能櫃昨早部分臨時圍封暫停使用，但仍有快遞職員將貨放進未受影響的櫃格。智能櫃公司昨午已更換損毁的櫃，同時貼上告示，提醒客人取件後，請完全關上櫃門，注意安全，切勿內進。

順豐籲收件後確保關門

順豐速運回覆時表示，經初步了解，懷疑兩人發現一個使用後未完全鎖上的智能櫃，其中一人走入格口，關上櫃門，具體細節有待調查。公司呼籲客戶取件後確保櫃門關上。