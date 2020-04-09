政府內部招募信件顯示：立選暫定9月6日

選管會：以9‧6訂計劃 刊憲作實

選管會回應稱，選舉管理委員會和選舉事務處正積極為2020年立法會換屆選舉做準備工作。不過，冠狀病毒疫情嚴峻，具體選舉安排要視乎疫情發展、對社會的影響，以及相關公共衛生風險，適時評估。為作相關選舉規劃和準備工作，選舉事務處暫時以今年9月6日為立法會換屆選舉日擬定工作計劃；確實的選舉日期以憲報公告為準。

根據本報獲得的信件，信中邀請在職公務員擔任投票和點票工作，稱立選估計約需3.1萬名選舉工作人員，包括在約600個一般投票站擔任投票和點票工作的工作人員、在24個專用投票站擔任投票工作的工作人員，以及在選票分流站及中央點票站擔任點票工作的工作人員。信中又稱，中央點票站設於亞洲國際博覽館。信中未有提及屆時會否有任何防疫措施等。

民主黨主席胡志偉認為，暫定的選舉日期是意料之內，估計政府對疫情的控制，是決定最終投票日期的因素。

現屆立法會任期將於9月30日結束，過去多次立選都定於9月初的星期日舉行，今次政府暫定的日期，是9月的首個周日。2016年，當時政府3月就刊憲公布選舉日期。政制及內地事務局長聶德權日前表示，政府未掌握疫情對立選的影響 ，因此未公布選舉日期。