疑似大狀fb罵「曱甴」批法官 公會：知悉投訴

據了解，陳文慧轉為私人執業大律師之前，曾在律政司擔任政府律師一職。本報昨曾致電她的辦公室及發電郵給她，至截稿前未獲回覆。

曾做區諾軒案控方外聘大狀

本報翻查一個與陳文慧洋名Vivien Chan相同、以陳文慧相片作「頭像」的個人facebook帳戶，發現當中多次以「黃屍曱甴」形容反修例運動中的示威者；又多次發文辱罵民主派中人，如稱李柱銘是「漢奸」，取笑陳淑莊比吹氣公仔更醜等；又稱「縱容暴力，香港的法官認第二，全世界都無人敢認第一。真要多謝法官賜給香港今天的亂局」。

袁海文質疑，若陳曾發表相關言論，其行為會令大律師聲譽受損，使公眾對大律師專業失去信心，要求大律師公會嚴肅跟進和調查。資深大律師梁家傑認為，要認真審視涉事人facebook的言論是否令大律師「專業蒙羞」，以及是否在處理區諾軒案時違反專業守則，令法庭受其偏見影響判斷。

當事人未回應 律政司不評論

戴啟思說，若有人就某大律師的言論向公會投訴，公會會調查其言論有否干擾司法公正，或會轉介紀律審裁組研訊。他透露已得悉有關投訴，現階段不能評論事件。

律政司稱案件司法程序未完，不宜評論，強調刑事檢控科有既定機制監察和評核所有外聘大律師的工作表現，另在甄選外聘大律師或律師時會考慮其收費、專門知識範疇、執業年資及檔期等。

（反修例風暴）