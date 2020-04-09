疑似大狀fb罵「曱甴」批法官 公會：知悉投訴

【明報專訊】在時任立法會議員區諾軒襲警罪成一案中擔任控方外聘大律師的陳文慧（圖），被發現疑似是其個人facebook內，有連串辱罵示威者及批評法官的言論。民主黨深水埗區議員袁海文質疑，若陳曾發表相關言論，其在處理區諾軒一案時或有不公正之嫌，已向大律師公會投訴。大律師公會主席戴啟思接受本報查詢時表示已得悉有關投訴，現階段不評論。
據了解，陳文慧轉為私人執業大律師之前，曾在律政司擔任政府律師一職。本報昨曾致電她的辦公室及發電郵給她，至截稿前未獲回覆。
曾做區諾軒案控方外聘大狀
本報翻查一個與陳文慧洋名Vivien Chan相同、以陳文慧相片作「頭像」的個人facebook帳戶，發現當中多次以「黃屍曱甴」形容反修例運動中的示威者；又多次發文辱罵民主派中人，如稱李柱銘是「漢奸」，取笑陳淑莊比吹氣公仔更醜等；又稱「縱容暴力，香港的法官認第二，全世界都無人敢認第一。真要多謝法官賜給香港今天的亂局」。
袁海文質疑，若陳曾發表相關言論，其行為會令大律師聲譽受損，使公眾對大律師專業失去信心，要求大律師公會嚴肅跟進和調查。資深大律師梁家傑認為，要認真審視涉事人facebook的言論是否令大律師「專業蒙羞」，以及是否在處理區諾軒案時違反專業守則，令法庭受其偏見影響判斷。
當事人未回應 律政司不評論
戴啟思說，若有人就某大律師的言論向公會投訴，公會會調查其言論有否干擾司法公正，或會轉介紀律審裁組研訊。他透露已得悉有關投訴，現階段不能評論事件。
律政司稱案件司法程序未完，不宜評論，強調刑事檢控科有既定機制監察和評核所有外聘大律師的工作表現，另在甄選外聘大律師或律師時會考慮其收費、專門知識範疇、執業年資及檔期等。