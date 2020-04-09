申禁公開選民冊 警員佐級會敗訴 高院：與起底無直接關係 須平衡選舉透明新聞自由

司法覆核申請人為警察隊員佐級協會和匿名者「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。上訴庭早前就公開選民登記冊批出臨時禁制令，隨着法庭裁定覆核敗訴，意味臨時禁制令由昨日起撤銷。

林志偉：研究判辭 未決定上訴否

員佐級協會主席林志偉表示會研究判辭，再決定是否上訴。政府則表示歡迎裁決，會繼續維護選民登記冊的公信力，確保選舉以公開、公平和誠實的方式舉行。記協主席楊健興亦歡迎法庭裁決，認為判決肯定了傳媒工作，若傳媒不能查閱選民登記冊，將嚴重阻礙新聞工作，許多關乎「種票」的新聞將無法揭露曝光。

政府記協歡迎裁決

高院法官周家明在判辭中指出，本案爭議在於選管會公開選民資料，有否不合比例地侵犯選民私隱。周官認為，措施無可避免令選民部分私隱曝光，惟另一方面選舉會因此變得透明，加上政府為進一步保障個人私隱，已於1999年移除性別、身分證號碼等資料，現在登記冊只顯示選民姓名及地址，對選民的私隱侵犯有限。

官：登記選民時已同意資料刊出

周官表示，本港投票制度並非強制，每人登記成為選民時，均須同意個人資料刊登於選民登記冊，才可投票。他認為，據現行制度，投票是一種選擇，若市民決定投票，便需付出提交個人資料供查閱的代價。

縱使申請方形容警方面對「起底」情况嚴峻，周官認為案中並無證據顯示「起底」與選民登記冊資料有關。再者，申請方稱警員編號、職級、身分證號碼、照片及電話號碼等均被「起底」，但事實上選民登記冊只列有其姓名及住址， 「起底」資料並不可能從登記冊取得。

同時，周官稱選民私隱已受法律保障，因現行法例規定，若選民資料並非發布作選舉用途，發布者或干犯刑事罪行，可判入獄及罰款。因此，為成全選舉的公開、公平、公正，在權衡雙方利益之後，法庭認為選管會的做法合法，沒有違反《香港人權法》與《基本法》。

至於傳媒在案件中的角色，周官稱除了顧及個別選民的私隱權，亦須同時考慮新聞及言論自由。選管會在聆訊時亦有引述政府官員誓章，當中提及《明報》及《蘋果日報》有關「種票」的報道，周官亦有納入考慮，肯定傳媒工作的重要性。

【案件編號：HCAL3042/19】

（反修例風暴）

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