【Emily】梁志祥批港台 讚何君堯「收視」廿幾萬 梁家榮：你講嘅係點擊率 《頭條》一年2000萬

《頭條》fb：每集點擊率超20萬

梁家榮提到，電視部支出6億元，牽涉人工同節目製作費用，又話港台電視覆蓋範圍去年下半年已可覆蓋全港99％，「但我哋𠵱家呢個時代做嘅係多媒體，𠵱家講嘅除咗傳統收視之外……」，梁志祥一聽到「收視」兩個字即刻插嘴問：「你個《頭條新聞》幾多啊？收視率幾多？」並話何君堯嘅「『收視率』好高呀，廿幾萬呀隨時」，又指《頭條新聞》「6000幾個投訴啊！你竟然話3萬幾個讚你哋」。

梁家榮聽完，就氣定神閒咁更正佢：「你頭先講嘅係點擊率嚟嘅，《頭條新聞》由2019年1月到今年嘅2月，點擊率係2000萬……《鏗鏘集》係3600萬」，仲補充話2000萬只係包括facebook、YouTube同RTHK嘅Apps。《頭條新聞》嘅fb page其後都出帖文，cap低每集頭條喺YouTube嘅點擊率，每條片都超過20萬，又hashtag「#未計港台電視31」、「#港台網頁」同「#港台app」。