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2020年4月8日星期三
港聞二
港台訪問世衛風波 梁家榮：一直恪守一個中國原則 未答如何違一中 邱騰華：覺得佢係
暗角5警終極敗訴 曾健超續民事索償
調查權覆核案 監警會：只研究非調查
兩人貼文宣脫罪 官：警證供反覆
曾投訴遭酷刑 保安員涉拒捕獲撤控
記者稱為港工作非中國 商經局無正面回應鳳凰衛視違「一中」否
輪候安老宿位 7045人等到死
警隊446人非預知離職 增近四成 射逾萬發催淚彈橡膠彈 水炮車出動65次
議員質疑19人撤控因警疏漏 鄭若驊：不時檢視檢控決定
13教師收譴責信 教局：再犯DQ
下學年10萬學生內地交流 開支1.15億增六成
增兩站 東涌延線造價187億 2029竣工 遲填海區入伙5年
童黨毆劫女途人 4落網兩13歲
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沙呂小遊學團風波 前校長：調查完畢還清白
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【Emily】林鄭率官員拍掌 向「所有醫護」致敬
【Emily】梁志祥批港台 讚何君堯「收視」廿幾萬 梁家榮：你講嘅係點擊率 《頭條》一年2000萬
【Emily】年度唯一 張天任獲委資深大律師
【Emily】社民連工黨擬今遊行 警強烈勸喻取消
【Emily】朱凱迪問武警會否變公僕
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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港台訪問世衛風波 梁家榮：一直恪守一個中國原則 未答如何違一中 邱騰華：覺得佢係
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