沙呂小遊學團風波 前校長：調查完畢還清白

【明報專訊】浸信會沙田圍呂明才小學2018年10月被揭澳洲遊學團款項處理不當，教育局調查後稱校方有違指引，將資料轉交廉政公署。涉事時任校長薛鳳鳴及教師文雁菁分別在facebook撰文，重申沒私下取得任何利益。薛以〈句號〉為題撰文，稱「調查完畢」，案件結束，「我們 『清白』了」。廉署稱根據政策，一般不會評論個別事件。
涉事兩人重申無取私利 廉署：不評論
薛鳳鳴前晚在facebook「薛校長人生： 生命培育．培育生命」撰文稱，「澳洲全方位學習之旅」是孩子家長爭相參加的活動，現在才知規條下處處釘子，「原來在香港的教育政策下，think outside the box（有創新想法）是危險的」。她向受連累的人致歉，稱沒好好保護他人是其失責。她又稱去年8月離任校長，是因事件捲入了政治漩渦、辦學團體等，在千般不願的形勢下「被請辭」以謝天下。
文雁菁亦在facebook稱，她於事件中「太過忘我」，「一心想為孩子謀求寶貴的學習經驗，一心為家長節省費用」。她稱那些背地裏行詭詐的人，應每天想像她被起訴，他們的行為不止傷害了薛校長和她，還傷害了一群相信老師的學生及家長。
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