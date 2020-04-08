中一自行派位放榜 疫下有家長棄直資

憂經濟困難 寧讀官津校

家長為子女報讀中學往往會作「兩手準備」，油蔴地天主教小學（海泓道）陳副校長稱，不少學生現時有官津及直資學校學位，「掙扎緊要不要（讀）直資」，但今年疫情下經濟困難，部分家長反映傾向放棄直資學位。陳瑞祺 （喇沙）小學校長鄔淑賢稱，以往學生即使已在自行收生階段獲錄取，亦要等到統一派位放榜當日才知結果，因而會為求安心選擇直資學校，昨早部分家長收到心儀中學錄取通知，「立刻去直資取回undertaking （家長承諾書 ）」。

校長籲無通知勿憂慮 「仲有七成學位」

今年實施升中派位新安排，聖公會阮鄭夢芹銀禧小學副校長鄭焯施認為派位過程順利，昨有學生致電學校「報喜」，但未有家長因子女未獲取錄而致電學校查詢，「自行收生收唔到你，唔代表你唔好」。她說部分學生已獲中學取錄，令校內教師可重點協助需參加統一派位學生的選校。中華基督教會基慈小學校長趙潔華稱，擔心家長或學生之間會互相比較，中學自行分配學位階段學位數量均是「有限公司」，籲沒有收到通知的學生及家長不用過分擔憂，「仲有七成學位等緊你」。

教育局稱，中一自行分配學位新通知安排本年度開始實施，所有參加派位中學須於昨日以電話及書面通知自行分配學位獲取錄學生的家長。有關通知安排未有因疫情受影響，整體運作大致暢順。