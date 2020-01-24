增兩站 東涌延線造價187億 2029竣工 遲填海區入伙5年

延長1.3公里 2023動工

根據運房局提交立法會的文件顯示，東涌延線工程主要包括3部分，包括欣澳站與東涌站之間新增東涌東站、由東涌站建造1.3公里的延展路段至東涌西站、在香港站東面建造460米的機場鐵路掉頭隧道延展段。工程2023年動工，預計新建車站2029年竣工，掉頭隧道2032年啟用。東涌延線將由港鐵以擁有權模式興建，政府會在融資的基礎上，與港鐵就項目的財務安排談判。

東涌東填海區將有12.6萬人遷入，預計2024年起首批居民入住公營房屋；至於東涌西，逸東邨現有人口連同已落實或興建中房屋項目，可容納5.6萬人，而正規劃的發展，到2030年會令人口再增約2.66萬。由於東涌西站預計2029年啟用，政府稱在東涌延線通車前，會致力提供適切的路面公共交通服務。

建掉頭隧道 可增班次

至於掉頭隧道延展段，運房局稱有助提高列車的運行效率，現時東涌線8卡列車每小時每方向最多有18班，8卡的機場快線則為8班，建造掉頭隧道延展段後，東涌線每小時每方向可增至24班車，機場快線使用10卡列車時，亦可達每小時每方向8班車。

離島區東涌北區議員徐生雄對項目表示歡迎，認為東涌九成半居民出市區都乘搭港鐵，由迎東邨往東涌站需半小時車程，未來有東涌東站後，預計步行約10分鐘可到港鐵站。

議員批規劃再次落後居民需求

立法會議員田北辰稱，東涌延線價格偏高，主要因東涌東站需在正運作鐵路做工程，而於現行鐵路再加車站是麻煩的事。立法會鐵路事宜小組委員會副主席陳恒鑌說，東涌延線由提出到完工需時15年，而填海區居民入住後仍要待數年才有鐵路，安排不理想，政府交通規劃再次落後於居民需求。