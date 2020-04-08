13教師收譴責信 教局：再犯DQ

80教師反修例事件被捕

教育局常任秘書長楊何蓓茵於特別財委會文件回覆議員書面問題，稱據局方不同渠道掌握資料，去年6月至12月，就反修例事件被捕的教師（包括教學助理）約80人、約1000名中學生被捕。她說教育局會加強價值觀教育工作，並會製作更多「生活事件」事例教學資源，內容涵蓋「遵守法規」、「法治精神」等，亦會進一步為中小學校長和教師舉辦專業培訓課程。

楊何蓓茵稱，去年6月中至今年1月底，教育局接獲171宗教師在反修例事件中或涉及專業失當的投訴，大致完成125宗調查，部分已有跟進行動（見下圖）。投訴個案大多涉及發表仇恨、詛咒等不恰當言論，其他投訴則包括教師以極度不雅說話或粗言穢語侮辱他人，亦有部分涉及不當教材，個別教師涉嫌違法等。

楊何蓓茵稱，39宗個案已採取跟進，包括發譴責信及警告信，教師如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊 。

教協：欠透明度 裁決或過重

教聯：小撮人違操守礙觀感

教協會長馮偉華批評，教育局裁定教師專業失當時從沒披露理據及標準，缺乏透明度下發出譴責信及警告信，裁決或是過重。他說，不少投訴為匿名，亦有求助個案表示教育局有初步裁決才接觸當事人，認為局方處理程序並不公義。

教聯會主席黃錦良則稱，就教師被投訴感到憂心，認為本港社會對教師寄予厚望，一小撮教師違反專業操守，影響社會大眾對觀感，「過去一年教育界都好難捱」。他認為，如有教師被教育局裁定專業失當，應就此「深刻反思」。

（反修例風暴）