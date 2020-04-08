議員質疑19人撤控因警疏漏 鄭若驊：不時檢視檢控決定

立法會昨舉行特別財委會，公民黨楊岳橋質疑，撤控是否因警方提交證據有疏漏。鄭若驊表示警方按「合理懷疑」拘捕，最終由律政司決定檢控與否，她稱會不時檢視檢控決定，「視乎有無新證據令檢控決定要修改」。楊岳橋問及19名獲撤控者，最長還押時間為多久，鄭若驊稱無數字。本報翻查資料，發現直至本月3日，最少30名被告獲撤控。

律政司在2020/21年度將增57人手，民建聯周浩鼎問及，逾半年反修例風波下，律政司有否因應大量積壓檢控案件計劃增加人手。鄭若驊表示，不排除有需要時外判檢控工作，以紓緩律政司人手。

翻查《財政預算案》中律政司的總目，在57個新設職位當中，有39個新開設職位為刑事檢控科，至於民事法律、法律政策及國際法律，分別將開設8個、2個及8個職位。

被問警方私刑 鄭：有制度處理投訴

議會陣線朱凱廸表示，亦有不少被告上庭時出現明顯傷勢，甚至有人暫時失去聽力、視力或門牙崩裂，質疑律政司及司法機構有無留意被告投訴遭警行私刑一事。鄭若驊表示投訴是否成立須調查及視乎證據，「單看投訴數字，不能理解整件事是怎樣」，又重申有制度處理對執法機關的投訴。

（反修例風暴）