警隊446人非預知離職 增近四成 射逾萬發催淚彈橡膠彈 水炮車出動65次

使用警棍104宗 未公布擊打次數

警方處理示威衝突期間使用多種武力，根據保安局回覆立法會特別財委會，警方使用催淚彈及橡膠彈數字均過萬，分別為16,191及10,100粒。俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」及銳武裝甲車，亦分別出動了65及68日次（見圖）。根據警方《程序手冊》，警員每次使用警棍後，須寫報告列出擊打次數，但警方未有透露反修例風波期間，警員使用警棍擊打的次數，僅回覆稱使用警棍的事件有104宗。

離職原因：受訓中辭職提早退休等

反修例風波中，警員成為部分市民及網上言論的批評對象，去年傳媒曾多次查詢警員的離職率，均不獲回覆。保安局昨回覆立法會特別財委會引述警方表示，2019年6月至2020年2月期間，非預知離職的人數為446，較去年同期上升38.5%（124人），離職原因包括受訓期間辭職、提早退休、家庭因素、個人原因等。警方表示，會繼續留意市場情况，透過有效機制規劃整體人手安排及評估未來的流失情况，以配合警隊運作和市民服務需要。

接1678投訴 569宗須匯報

連月來的示威衝突引起不少針對警方的投訴，截至2020年3月5日，投訴警察課共接獲1678宗與「反修例」的公眾活動有關投訴，包括569宗「須匯報投訴」及1109宗「須知會投訴」。投訴警察課亦接獲137宗與24間傳媒機構有關的「須匯報投訴」，牽涉共95名記者。投訴指控包括「行為不當」、「濫用職權」、「沒有禮貌」、「疏忽職守」、「毆打」等。

另外，警方去年設立「反暴力報料熱線」，由去年10月8日至今共收到逾93萬個市民提供的信息。

明報記者

（反修例風暴）