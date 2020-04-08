記者稱為港工作非中國 商經局無正面回應鳳凰衛視違「一中」否

該名鳳凰衛視女記者昨在白宮記者會中提問時，向特朗普提及像華為、阿里巴巴等公司向美國捐贈大量醫療物資，然後問他是否正與中國合作對抗疫情。特朗普回答表示中美兩國簽署貿易協定，期望中國實踐承諾。記者再追問特朗普會否與中國合作，特朗普問該記者「你替誰工作？中國嗎？」，記者回答「不，我為香港工作（No, I am working for Hong Kong）」，並稱自己所屬的鳳凰衛視總部位於香港。特朗普再問鳳凰衛視是否國有企業，記者說是私營企業。

本港立法會議員陳志全昨質詢商務及經濟發展局長邱騰華有關港台節目為何違反一個中國原則時，亦提及鳳凰衛視記者說「不，我為香港工作」一句，要求邱回應有否違反「一中原則」。邱指陳轉移視線，無正面評論鳳凰衛視記者的言論。

白宮記者會 特朗普問為誰工作

翻查資料，鳳凰衛視1996年3月31日啟播。鳳凰衛視控股有限公司2000年在香港聯交所創業板掛牌上市，2008年轉至主板上市，董事局主席為全國政協常委劉長樂。