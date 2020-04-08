暗角5警終極敗訴 曾健超續民事索償

曾健超：難起阻嚇

七警案「主角」曾健超對裁決表示「平淡而無奈」，認為七警「罪有應得」，惟訴訟經歷數年「有兩個最後走甩」，形容此為司法制度漏洞，案件既不能反映警暴現况，判決亦不會對警隊造成阻嚇。他說早前已入稟向七警循民事追討賠償，惟警方申請暫緩處理，如今刑事程序結束，預計將恢復追討。

本報曾向警方查詢七警現時任職狀况，包括維持定罪的5人是否將被革職、脫罪二人是否復職、7警聆訊期間的支薪情况，警方回覆稱不評論個別案件，會於司法程序完成後，根據《警隊條例》及既定程序跟進。

會否革職 警：不評論

5名上訴警察包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。同案其餘兩名警員劉興沛及黃偉豪，他們去年被上訴庭撤銷定罪，故不在今次上訴之中。

聆訊昨日在終審法院展開，第五被告陳少丹由蔡維邦資深大律師代表，其餘4人均由郭兆銘資深大律師代表。據了解，5人已服刑完畢，昨只有黃祖成到庭應訊，他離庭時未有回應傳媒提問，匆匆登車離去。

上訴方主要質疑曾健超遇襲片段未符呈堂標準。資深大律師郭兆銘稱，案中關鍵片段並非連續，中間數十秒沒有顯示，惟控方原審時沒有傳召攝影師作供，令辯方失去盤問機會，又稱法官未足夠考慮證據的質素便將影片呈堂，其接納證供的標準低。

終院首席法官馬道立表示，既然上訴方認為攝影師供辭重要，大可以在原審時提出傳召，但上訴方當時未有提出，此非現階段上訴理據。

資深大律師蔡維邦則稱法庭單靠公開來源的影片令被告入罪並不穩妥，舉例大眾均可從YouTube上載下載影片，更可用不同科技修改母片。蔡又舉例，在一宗謀殺案中，假如控方單靠公開來源影片指證被告殺人，辯方亦可呈上被告當時沒有殺人影片反證，變相法庭不能查證真相。

終院常任法官李義說，原審法官花費不少時間處理「案中案」，即判斷影片證據的可依賴性，原審判辭亦指明其分析已達至「毫無合理疑點」。蔡回應稱，原審法官接納證物的標準太低，影片由始至終不應被接納呈堂。終院最終拒絕發出上訴許可，並押後頒發判決理據。

【案件編號：FAMC 48、49/19】