港台訪問世衛風波 梁家榮：一直恪守一個中國原則 未答如何違一中 邱騰華：覺得佢係

林鄭：支持商經局立場

行政長官林鄭月娥昨早出席行政會議前回應記者提問，表示認可及支持商經局立場，稱港台須秉持「一國兩制」原則。

其後在立法會特別財委會會議上，民主黨議員許智峯質詢邱騰華有關港台記者向世衛官員的提問「有沒有宣揚台獨？有冇唱台獨戲？」邱騰華回答：「我判斷如我聲明一樣，我覺得佢係有違反一個中國的原則……如有任何情况是出現對於國家主權、領土完整有侵害，好明顯違反一個中國的原則。」商經局發言人接受查詢時補充，邱騰華話中的「佢」是指整體節目。

須否下架問責 邱：交梁家榮處理

邱騰華其後被議員及記者多次問到，節目具體有哪一方面、是否記者的問題違反「一中原則」，他表示不是針對單一片段，而是整個節目的製作和表達；重申港台作為政府部門及公共廣播機構，須履行《香港電台約章》，「如何履行由廣播處長作為總編輯決定」，並稱無意介入製作，但如果整體表達影響「一個中國」原則，「我必須要指出」。被問到節目是否要下架或是否有人要問責，他表示編輯責任交由廣播處長梁家榮處理。

郭家麒質疑「想做特首想到發燒」

有議員亦質疑邱騰華「政治審查」港台，公民黨立法會議員郭家麒問邱騰華是否「想做特首想到發燒」，邱騰華說：「斬釘截鐵告訴大家，我對於現在崗位以外沒有任何興趣。」

一同出席會議的廣播處長梁家榮回應議員就有關節目提問時重申，「The Pulse…我一再重申，一個中國原則不可以違反，香港電台一直恪守」。他提醒議員稱，世衛已就未回答記者的內容作回答。被問到《頭條新聞》被指抹黑警察時，梁家榮回應說《頭條新聞》從未使用「黑警」二字，強調各人看此類諷刺劇種都有不同看法。對於議員關注港台新大樓興建進展，梁家榮表示正與其他政府部門商討聯用大樓，如有定案便可開始繪畫圖則。

民建聯周浩鼎昨在另一節財委會會議上表示，政制及內地事務局應支援公務員事務局做好國家憲法教育，並認為現時國家憲法和憲政教育明顯不足，以致港台節目提出破壞「一個中國」原則的問題。政制及內地事務局長聶德權回應稱，政府重視憲法和《基本法》推廣，局方一直協助和推動相關工作，亦同意要加強有關教育，讓公職人員更明白一國兩制方針。

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