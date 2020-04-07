專欄：大跌市成比特幣試金石／文：章濤

比特幣誕生於2008年，針對人們對法幣機制的信任，是唯一一款真正去中心化的加密貨幣。但大眾普遍信任法幣，比特幣認受性會被貶低，但因其去中心化特性，令其價值能在今次大跌市中體現。

未跌破去年低位 市場復蘇能否回彈關鍵

疫症肆虐，所有投資產品價值下跌，各地政府無不出招救市，而比特幣亦有下跌，但在有打壓、無救助下，依然沒跌破去年低位。在去中心化模式裏，無人能控制一切，價格升跌反映市場供求需要，故比特幣是唯一一款全靠市場供需的自然調節機制來訂立市場價值的投資工具；加上它無指定的收市時間，故人人都能利用這特性，隨時隨地作對冲。

至於隨勢下跌一說，需要考慮投資者調動現金流或對冲，故一同下跌並不能反映一種投資工具的優劣。市場復蘇時，搶先彈起的方為好的投資工具。

然而，就算了解到比特幣的價值，投資者想入市，門檻亦相當高，只因比特幣的誕生乃針對傳統金融機構，動搖到既得利益者，令其備受打壓，故即使投資者在持牌交易所中買賣，都有數量限制，大額買入要不分成多次交易，或要轉成幣幣交易，牽涉一定的電腦與金融知識；要不就尋覓賣方作私人交易，但面對買賣所需資金，不論提款、存款，銀行都會多加查問、阻撓。以上種種，使本來正常不過的投資行為，平白蒙上一重陰影，令人卻步。

至於比特幣能否在這場考驗中站穩，言之尚早，且待幾個月或一年後，市場復蘇時再看其表現，再下定論也不遲。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]