科學園設Wi-Fi 6網絡 網速快如5G

涵蓋園區所有建築物 全港最大型

環球全域電訊（HGC）集團旗下公司高威電信，昨日發稿引述Wi-Fi商業聯盟（The Wi-Fi Alliance）稱，Wi-Fi 6基於與5G相同的無線創新，理論上速度會比當前的Wi-Fi網絡快11倍。

高威電信亦稱，在科學園的密集環境下，Wi-Fi 6能提供相較現時快4倍以上的連網性能，可令視頻更流暢，亦不會因寬頻不足而造成網絡阻塞，有助科學園的租戶發展創新科技，強化科技園「智慧園區」（Smart Campus）計劃。

專家：可支援4000人上網 需換硬件

香港無線科技商會執行委員會委員、洗車俠創辦人杜振康表示，Wi-Fi 6的網速比舊制式快約4倍，除了提升網速之外，於科學園區重鋪網路設備，亦可加大及改良網路覆蓋範圍，「如以前有1000人用Wi-Fi，會斷線或接收訊不良，但Wi-Fi 6現時可支援4000人上網，收訊正常」，但他表示，園區公司亦要更新其設備，包括路由器等，方能支援Wi-Fi 6的最高網速。

就有關工程的價格、有否招標，以及園內硬件能否支援等，高威電信表示有待科技園公司回覆；科技園沒直接回應，僅稱會不時提升及改良園內設施，而是次Wi-Fi 6項目覆蓋科學園大部分室內公共地方，讓在園內工作的人及訪客可使用更流暢的通訊網絡。

明報記者