港台：顧委會無權「處理」投訴 只能聽報告

港台節目The Pulse的記者早前訪問世衛官員時問及台灣的會員資格，商務及經濟發展局長邱騰華其後稱此舉違反「一個中國」原則及港台約章。香港電台節目製作人員工會前主席、港台前員工麥麗貞昨於會面後稱，港台近年受到的打壓愈趨嚴重，批評邱騰華是以上壓下，理據不合邏輯，強調港台所用的是公帑，服務對象不是政府而是市民。

毛孟靜：欣喜港台梁家榮企硬

立法會議員毛孟靜形容與梁家榮有坦誠對話，非常欣喜「港台企硬、梁家榮企硬 」，但港台要做真正公共廣播，就需脫離政府架構，希望港人集氣支持，有立法會支持下，將港台轉型為真正公共廣播。

立法會特別財委會今日將討論財政預算案包括「通訊及創意產業」等範疇，邱騰華亦會出席會議。有民主派議員稱暫未討論如何應對，暫預計會擺設支持港台的標語牌。據了解，民主派關注問題包括港台顧問委員會組成、質疑是否要將「中立持平」守則應用於港台所有節目等。