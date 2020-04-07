曾稱案情嚴重 控方撤控持鎅刀女生

【明報專訊】中六女生於去年11月11日民間發起的「大三罷」期間，涉在銅鑼灣手持鎅刀被捕，被控一項管有攻擊性武器罪。案件昨在東區裁判法院續訊，裁判官接納控方因證據不足撤控的申請，並一度質疑控方：「案件首次提堂時，你以案情嚴重為理由，強烈反對被告保釋，但現在卻以證據不足申請撤控？」
控方稱證據不足 官質疑前後不一
被告為中六學生馬麗雅（17歲） ，原被控於去年11月11日在銅鑼灣怡和街一後巷內，非法管有一把鎅刀。控方在庭上指出，因證據不足以證明被告欲傷人的意圖，申請撤回控罪。主任裁判官錢禮聽罷隨即詢問原因，並質疑其申請撤控的決定。
控方並無正面回應錢官質疑，說被告當時右手拿着一把無打開的鎅刀，又在該處出現，是自招嫌疑，而被告當時咒罵警方，而當警方上前截停時又企圖逃走，她亦在警誡下承認嘗試逃走。錢官反駁，現時被告不是被控非法集結或其他相關罪行，不明白何以自招嫌疑。
辯方表示，當時警方正驅散人群，若然被告不走，就有可能被控非法集結。辯方又稱，控方在案件提訊時已指被告是右手拿着鎅刀，但該說法只依賴一名警員的供辭，最後在審訊前就撤控，認為控方作決定前無詳細考慮。錢官批准控方的撤控申請，訟費方面如雙方未能達成共識，則交由聆案官決定。