曾稱案情嚴重 控方撤控持鎅刀女生

控方稱證據不足 官質疑前後不一

被告為中六學生馬麗雅（17歲） ，原被控於去年11月11日在銅鑼灣怡和街一後巷內，非法管有一把鎅刀。控方在庭上指出，因證據不足以證明被告欲傷人的意圖，申請撤回控罪。主任裁判官錢禮聽罷隨即詢問原因，並質疑其申請撤控的決定。

控方並無正面回應錢官質疑，說被告當時右手拿着一把無打開的鎅刀，又在該處出現，是自招嫌疑，而被告當時咒罵警方，而當警方上前截停時又企圖逃走，她亦在警誡下承認嘗試逃走。錢官反駁，現時被告不是被控非法集結或其他相關罪行，不明白何以自招嫌疑。

辯方表示，當時警方正驅散人群，若然被告不走，就有可能被控非法集結。辯方又稱，控方在案件提訊時已指被告是右手拿着鎅刀，但該說法只依賴一名警員的供辭，最後在審訊前就撤控，認為控方作決定前無詳細考慮。錢官批准控方的撤控申請，訟費方面如雙方未能達成共識，則交由聆案官決定。

【案件編號：ESCC2536/19】

（反修例風暴）