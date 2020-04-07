控暴動、已康復 荃灣中槍學生須每周報到

7名被告依次為清潔工陳珩（39歲）、職訓局學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、職訓局學生馮清華（21歲）、香港專上學院學生郭小琴（22歲）、中五學生曾志健（18歲）和理工大學博士生邱宏達（26歲）。

控方：留院免報到「優待咗佢」

首被告陳珩昨未有律師代表，他向法官表示將會自辯。代表其餘6名被告的律師稱，案件涉及多於一個地方及不同證人，需索取法律意見以考慮是否申請分案，要求押後答辯，獲法官批准。

早前中槍的第六被告曾志健，被捕後留院一段時間，保釋期間一直毋須往警署報到。控方昨稱他已康復，相關做法「優待咗佢」，要求法庭添加保釋條件。法官最終基於對各被告「一視同仁」，命令曾志健今後須每周到警署報到一次。

另外去年10月7日《禁蒙面法》生效第3日，屯門晚上爆發衝突，6名男女涉在十字路口用竹枝和木梯堵路及被搜出激光筆等，昨分兩案提堂。首案5名被告為甘嫚婷（21歲）、蔣文軒（17歲）、布凱軒（19歲）、曾錫希（19歲）和趙展東（27歲）。首4名被告為學生，第五被告為裝修工人。5人同被控一項在公眾地方造成阻礙罪名。甘嫚婷另被控一項管有物品意圖破壞財產罪。5名被告毋須答辯，案件押後至5月25日再訊；另次被告蔣文軒投訴遭操普通話警員以警棍打頭，致嘴巴流血。

次案被告為實驗室助理陳樂文（27歲），被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。案件押後6月1日再訊。

【案件編號：DCCC 907/19、STCC663-664/20】

（反修例風暴）