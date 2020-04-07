區諾軒嗌咪敲盾襲警罪成候判 官：行為符「毆打」定義 令兩警憂侵害

明報記者

被告區諾軒（32歲）被控去年7月8日零時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》第63條，最高刑罰為罰款5000元及監禁6個月。關志豪早前供稱，區向他叫「毅進仔」3次，並以揚聲器的咪高峰敲打其長盾3次，令他受驚。高振邦則供稱，區以揚聲器向他叫喊，導致其耳部不適，醫療報告顯示他事後急性聽力受損，相關問題經覆診兩次後已消退。

官：稱呼「毅進仔」顯針對

裁判官梁嘉琪表示，本案關鍵在於區諾軒的行為是否構成襲警，形容本案數名警員作供時清晰直接，沒有迴避，亦沒矛盾之處，裁定他們為誠實可靠的證人。

就涉及襲擊警司高振邦的控罪，梁官認為，除了高外，其他同場警員沒相關不適，加上從涉案揚聲器的類型、區諾軒的聲音威力等分析，裁定當時聲浪刺耳，高因而感不適。梁官又說，高多次要求區保持距離，區則「叫囂、追住佢」，裁定二人距離超越可接受範圍，區的行為符合案例對「毆打」的定義，亦惡意地令高憂慮人身安全受侵害。

至於涉及另一警員關志豪的控罪，梁官表示，從區諾軒敲打盾牌的力度、次數、神態、講話內容和語氣等，裁定區意識到行為或令關憂慮受襲，形容區當時以「毅進仔」稱呼對方，敲打盾牌的行為亦帶針對性，不屬一般人身體可接受的範圍，關當時「呆咗」和捉緊盾牌的反應亦合乎情理，遂裁定兩項襲警罪全部成立。

辯方：動機非傷警 建議判社服

辯方求情稱，區諾軒當日參與合法遊行後，得悉警方在旺角驅散人群，遂到場了解，期望與指揮官溝通後可化解事件，欲擔當市民和警方溝通的橋樑，履行議員職責，但最終因情况混亂，以及情緒激動下犯案，形容是次襲警有別一般情况，區的動機並非傷害警員，建議法庭考慮判處社會服務令或罰款。辯方並透露區將到東京大學攻讀公共政策博士學位。【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）

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