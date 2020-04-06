遭稅局追稅23億 港鐵獲准暫緩交

稅務局回覆查詢稱，基於《稅務條例》第4條的公事保密規定，稅務局不能披露個別個案任何資料。

源自兩鐵合併付款 港鐵反對稅評

兩鐵於2007年底合併，當年港鐵以120.4億元取得九鐵「服務經營權」50年及購入九鐵部分資產和物業組合；在服務經營權內，港鐵每年需向九鐵支付定額款項7.5億元，以及一筆按九鐵車務等相關營運收入而浮動的「非定額付款」，自2010至2018年，港鐵合共向九鐵支付的「非定額付款」達119.68億元。有會計師表示，該筆「非定額付款」需否交稅成為港鐵與稅務局之間的爭拗點，若以公司利得稅16.5%稅率計算該「非定額付款」，約等於19.74億元，與港鐵購買儲稅券的金額相若。

根據港鐵2018年年報內容，指稅務局於2017及2018年，曾就與兩鐵合併有關的若干付款可否扣稅提問港鐵，之後向港鐵發出就2010/11至2017/18年度的額外評稅通知書。港鐵稱，據外聘資深的大律師和稅務顧問的意見，公司董事決定就稅務局的稅評提出強烈爭議及反對，並已就有關的額外徵收稅款申請暫緩繳款，稅務局已同意暫緩徵收，但港鐵需於2017及2018年內分別購買18.16億元及4.62億元的「儲稅券」。