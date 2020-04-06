貿發局度身計劃 助中小企網售

講解法規 助品牌升級

「近日因疫情市民不出門，不少公司想開拓網上銷售但無從入手，T-box就可以協助他們。」梁國浩舉例，有中小企希望在內地開網店，雖有多個網購平台，但事先要登記註冊，如售電子產品需「中國強制性產品認證（CCC）」等，並非開帳戶便可銷售。貿發局透過T-box計劃邀請相關人員向企業講解法規，甚至可試用貿發局網上平台等。

梁國浩說，「T-box升級轉型計劃」1月初已開始試行，屬針對中小企及初創企業度身訂做的培育計劃，協助品牌升級、電子商貿、市場開拓及生產轉移，試行期間逾200間公司參加，貿發局會提供商務諮詢、活動介紹、工作坊、交流機會等，用資金以外的方法幫助公司成長。

年初試行 逾200公司參加

受疫情影響，不少處於孵化階段的初創企業難於此時推出新產品，梁國浩建議，初創企業應在此時加強與不同地區及範疇的伙伴合作，減低開發市場成本。他以第一屆「創業快綫」參加公司、製作電動滑板車的Koofy為例，負責人透過「創業快綫」認識了大灣區廠商，廠商其後介紹不同物料製作產品，節省成本。

第三屆「創業快綫」正接受報名，將於5月8日截止。梁國浩表示，除與往年一樣篩選10家有意進軍內地及亞洲市場初創企業接受培育，今年更會延長上屆「創業快綫」的培育期，讓參加公司繼續有海外參展及考察的機會。