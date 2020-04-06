32病情穩定者試用 「感覺幾好」

25歲的曉彤患有先天唇顎裂（兔唇），小時曾因呼吸問題開刀矯形，今年1月再做第二次裂唇修補手術，她因傷口略紅及痕癢而擔心。她原需覆診，但因疫情改期，上周五（3日）首次視像診症，醫生即場解答疑難，她形容「感覺幾好，幾方便」。她看診時面部需靠向平板電腦鏡頭，讓醫生檢查傷口，她說畫面清晰，不認為視像應診會影響醫生判斷。

醫管局九龍東院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳表示，局方以服務性質揀選6個部門參加，參與病人均為病情穩定及毋須大量身體檢查。耳鼻喉科以檢查功能性面部整形病人術後康復為主；麻醉科及麻醉科護士診所會為病人評估麻醉風險；肝科護士診所則跟進慢性肝炎病人驗血報告；其餘包括精神科及專職醫療（營養師及臨牀心理學家）。私隱方面，鄭強調會診時不會錄影，但會核對病人身分證資料；醫護會記錄會診情况存入病歷系統。

教病人用Zoom不易 取藥需赴醫院

視像應診至今有32名九龍東聯網病人試用，近半來自耳鼻喉科，約15人。聯合醫院及將軍澳醫院耳鼻喉科部門主管顧家銘稱，初會診時遇上不少「技術困難」，「如要教病人用Zoom，也有聲畫問題」，但能與病人「見一面」較安心。他說九龍東耳鼻喉科因疫情改期覆診者多達6000，如部分病人經視像會診後需取藥，醫生會出藥單，病人或需到醫院藥局取藥；情况緊急者會獲轉介門診。他承認視像應診始終非真人，有一定局限，如耳道內視鏡或喉嚨檢查，無法單靠鏡頭畫面觀察，故不能以視像看診。