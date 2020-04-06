【明報專訊】一名中年男子昨早被發現於大埔南華莆遭一塊逾噸重大石壓着下半身，昏迷不醒。消防接報到場將男子救出，救護人員證實男子已不治，相信已死去一段時間。現場消息稱，死者於現場附近一間鐵皮屋內工作及留宿，警方相信他意外遭大石壓斃，事件無可疑。
遭大石壓的58歲男子姓黎，被發現時已昏迷，附近泥土沾有血漬。昨早9時許，有人行經大窩西支路南華莆133A號對開小徑時，發現黎遭約37吋乘43吋乘16吋大石壓着下半身，遂報警求助。消防接報到場，用工具撬起大石救出黎，並移至附近行人路，救護人員到場，證實他返魂乏術，警方臨時用帳篷遮蓋遺體，巨石附近遺留一隻拖鞋，血漬隨雨水混在泥土，警員在現場蒐證及拍照，其後檢走一袋黎的遺物，包括銀包、鎖匙等。其親友接獲通知到現場了解。
現場為南華莆一處由鐵皮屋搭建貨倉旁的泥路小徑，小徑邊緣放有一排石墩，相信用作阻擋泥土，對下約1米有另一條草地的小徑。
生前附近鐵皮屋工作留宿 遺體已僵硬
消息稱，黎於附近一間鐵皮屋工作及間中留宿，涉事巨石逾噸重，不排除他途經草地小徑或由泥路往小徑時被鬆脫滾下巨石壓斃，因遺體已僵硬，相信已死去一段時間。警方初步調查後認為無可疑，列屍體發現，死因有待驗屍確定。
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