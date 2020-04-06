遭大石壓的58歲男子姓黎，被發現時已昏迷，附近泥土沾有血漬。昨早9時許，有人行經大窩西支路南華莆133A號對開小徑時，發現黎遭約37吋乘43吋乘16吋大石壓着下半身，遂報警求助。消防接報到場，用工具撬起大石救出黎，並移至附近行人路，救護人員到場，證實他返魂乏術，警方臨時用帳篷遮蓋遺體，巨石附近遺留一隻拖鞋，血漬隨雨水混在泥土，警員在現場蒐證及拍照，其後檢走一袋黎的遺物，包括銀包、鎖匙等。其親友接獲通知到現場了解。

現場為南華莆一處由鐵皮屋搭建貨倉旁的泥路小徑，小徑邊緣放有一排石墩，相信用作阻擋泥土，對下約1米有另一條草地的小徑。

生前附近鐵皮屋工作留宿 遺體已僵硬

消息稱，黎於附近一間鐵皮屋工作及間中留宿，涉事巨石逾噸重，不排除他途經草地小徑或由泥路往小徑時被鬆脫滾下巨石壓斃，因遺體已僵硬，相信已死去一段時間。警方初步調查後認為無可疑，列屍體發現，死因有待驗屍確定。

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