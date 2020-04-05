港鐵允引實時監測路軌 專家倡多彎繁忙線優先

東鐵線出軌 機電署責成加裝

早前機電署和港鐵分別完成東鐵線列車出軌的調查報告，揭發出事路段路軌間距闊度早於2018年已超標，但無人徹底跟進；機電署責成港鐵於載客列車上加裝車載實時監測裝置，加強監測軌道問題。港鐵當時稱已購入有關裝置，會做試驗。

工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇表示，鐵路設施的實時監測裝置約10年前已出現，新加坡等地的鐵路系統也有使用。他解釋，監測裝置包括軌旁裝置和車載裝置兩種，前者裝在路軌旁或路軌上，較多用作監察列車狀况，後者裝在車上，多用作監察路軌和電纜等裝置。

張子惇說，鐵路監測裝置有不同技術，可使用激光、紅外線、相機、光纖和超聲波監測；以光纖為例，一般情况下，列車經過路軌時會有震動，但若路軌有裂紋，或者如東鐵線列車出軌事故一樣出現螺絲鬆脫、路軌移位等問題，列車經過有問題的路軌時，光纖的信號就會出現不尋常震動，提醒維修人員應留意有關位置，以便及早跟進，毋須等到下次巡視路軌時才發現問題。

一日可檢查逾10次 惟不能完全取代人手

他又稱，若靠人手巡視檢查路軌，要多日才能巡一次，但若在載客列車上安裝車載監測裝置作實時監測，列車行走一轉已將全條路軌檢查一次，「例如荃灣線列車約1.5小時行一轉來回，裝在一架列車上，一日已可檢查10多次」。

不過，張子惇稱鐵路監察系統只能作為輔助，不能完全取代人手，仍有需要保留由人手巡視路軌檢查；但引入系統後可減少巡視次數，例如原本3日巡視一次，日後或可5日巡一次。他說，港鐵可考慮優先在使用率高、軌道較舊、多彎位、負重大、近期經常出現事故的路線安裝鐵路實時監測系統，加強路軌監測。