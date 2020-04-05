特首辦前新聞主任墮樓亡 上周一辭職「賠錢走」 曾透露工作不快

警未檢遺書 稱無可疑

新聞處「深感難過」 特首辦慰問家屬

本報從多個消息渠道證實，死者為特首辦前新聞主任譚啟耀（Samuel），他2015年入職政府新聞處。據了解，他上周一以私人理由向政府新聞處總部辭職，並支付代通知金「賠錢走」，即日離職。政府新聞處發言人回覆表示，對於一名已離職的新聞主任昨日離世深感難過，處方會向其家人致以慰問，提供一切可行協助。據悉，新聞處長鄭偉源昨晚向全體新聞處員工發電郵公布事件，稱對事件深感惋惜和傷心。特首辦回應稱，特首辦上下深感震驚及悲痛，向其家人表示慰問。

昨午4時許，譚於景林邨景桃樓高層寓所墮下，倒卧1樓平台。其父親報警，警方及消防接報到場當場證實男子死亡，並把屍體搬至後樓梯位置。現場消息稱譚生前與父母和姊姊居於30樓一單位，譚趁家人不為意時由客廳窗戶跳下。

政府中人稱特首辦工作壓力大

曾與他工作接觸的同事形容譚為人較沉默、富責任心、有手尾。有政府中人說，有能力的新聞主任才有機會到特首辦工作，但在特首辦工作壓力大，士氣亦低。該政府中人說，近日疫情蔓延，特首林鄭月娥除了逢星期二出席行會前見記者，亦不時開記者會公布新抗疫措施，近日亦有自行安排一些探訪活動；新聞主任每次在特首出席記者會後，均要盡快整理其講話內容及發布、處理傳媒查詢等，形容近日工時長，性質亦較「手板眼見」，難有滿足感。