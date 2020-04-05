譚惠珠：維護國家安全 港應盡快立法

譚惠珠說，近幾年香港出現「港獨組織」香港民族黨成立運作，又有鼓吹自治獨立的本地激進主義者參加立法會和區議會選舉，立法會議員在宣誓時公然反對一國兩制、主張港獨，外國主持和個人在香港公然支持港獨活動等，都嚴重挑戰一國兩制底線的行為，但沒力量改變香港在一國兩制下繼續發展。

饒戈平稱當前要先落實中央管治權

饒戈平早前在《紫荊》雜誌撰文，稱香港及早完成國家安全立法「逼在眉睫」。他昨日稱，回歸以來中央和特區政府在配套制度的建設方面有很多建樹，但存在需要進一步建設完善的問題，需中央和特區兩個層面分別去做和協同的做，否則難免出現個別條款無章可循、不便操作，無法有效落實，當前有必要優先考慮落實中央管治權、維護國家安全、防範外國政治勢力干預的法律等。

區議員拒助支持23條市民

民政總署：涉違區會指引

另外，元朗區議員林進上月在社交網站稱拒絕接受所有「支持23條立法」市民的求助，民政事務總署昨稱有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，署方已經發信提醒林進應該遵守上述指引，注意言行，以免引起社會矛盾和衝突，影響地區和諧；署方並會將相關投訴轉介元朗區議會主席跟進。

林進回應稱，自己一直跟隨相關指引處事，即區議員使用公帑時須遵守公開、公平和問責的原則，對民政事務總署的指控表示費解，形容是「以言入罪」。他說若所服務的「瑞華區」選民投票罷免他，他會馬上辭職。