林鄭：去年遊行九七10倍 證自由有增無減

林鄭月娥說，香港回歸祖國22年經歷了種種考驗，但「一國兩制」的落實整體上成功；香港居民的基本權利和自由於基本法的實施下獲得充分保障，只要是和平、合法地進行遊行集會，政府都會尊重，警方亦會給予適當協助。她說，法院在裁決中多次說明自由並非絕對，市民行使自由時，須同時尊重他人及受法律約制，否則社會便很容易陷入紛亂。

梁愛詩：「動亂」顯市民誤解基本法

回歸後首名律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩昨在港台《香港家書》稱，過去9個月的「動亂」暴露市民對基本法有不少誤解；30年過去，有關基本法的爭議有增無減，主要是有些人根本沒接受回歸的事實，在基本法的字裏行間鑽空子，曲解其條文的意思，誤導市民，目的是要破壞一國兩制，阻礙基本法的落實。

全國政協副主席、前特首梁振英昨在「基本法頒布30周年線上研討會」表示，一些西方政客把香港享有的「高度自治」扭曲成「全面自治」；一些反對派把行政長官產生辦法須得人大常委會批准，說成是向人大常委會備案，欲把普選特首前的提名委員會改為「公民提名」，是「戴上真普選的帽子，不斷去中央化，蠶食基本法賦予中央的權力」，不能任之由之，必須嚴辭告之。