中聯辦主任駱惠寧 稱一國兩制步中期 深層問題須解決 駱惠寧：港建國安法制 才保長治久安

被問到駱惠寧是否就23條立法向特區政府施壓，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，駱只是重申「四中全會」決定，相信中央沒信心特區政府短期內能夠為23條立法，而中央才是國家安全問題的最後責任人，有很多方法能維護國家安全。

「堅決遏制外部勢力干預香港」

駱惠寧在文中引用清代文學家鄭燮作品《竹石》「咬定青山不放鬆」、「任爾東西南北風」兩句，強調香港要堅決貫徹一國兩制方針堅定不移，不會變、不動搖，實踐不走樣、不變形。他又稱，「如果國家主權、安全和發展利益得不到維護和保障，香港繁榮穩定就成了無源之水、無本之木」，只有建立健全的特區法律制度和執行機制，強化執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。

劉兆佳稱僅重申四中全會決定 提醒防範美國

劉兆佳認為，將駱的說法看成「23條是否要加快立法」，是沒有理解好四中全會精神。他分析，駱只是重申四中全會決定，要建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。他說，中央就香港的國家安全問題是最後責任人，不會只將重責放在特區政府身上，因為不會有信心特區政府短期內能夠做到23條立法，在9月立法會選舉前亦沒足夠時間；而中央有很多方法維護國家安全，如透過全國性法律，將內地國安法移植到香港、發出命令要求特區政府保護國家安全等。

劉又說，中央是提醒港人國家安全非常嚴峻，料疫情過後美國會利用香港作為對付中國的籌碼。他又稱，23條未立法，特區政府會在中央政府要求下，更積極用好現有法律，例如公安條例、社團條例等，以維持國家安全。

陳淑莊：現提立23條加深撕裂

聶德權：23條立法屬憲制責任

民主派會議召集人陳淑莊表示，現時面對疫情和經歷完反修例運動，社會躁動、撕裂，還有人要說為23條立法，是立心不良，將加深社會撕裂。她又說，23條在沒有真普選前不應立法，若中央用其他手段將國安法在香港實施亦不合適。民陣召集人岑子杰說，23條絕對會打壓人權、自由，2003年港人誓死反抗23條立法，呼籲共產黨不要再觸碰港人底線。

特首林鄭月娥早前被問到有否在任內完成基本法23條的時間表，她稱對未立法感可惜和遺憾。政制及內地事務局長聶德權昨重申，港府落實23條立法屬憲制責任，但須謹慎處理，亦不可因社會有爭議而不處理。被問到會否在今屆政府完成，他說目前要集中力量抗疫。

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