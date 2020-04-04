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2020年4月4日星期六
港聞二
反修例30宗撤控 「藏工具罪」最多 大狀：罪名原意打擊爆竊 控示威者不適合
消息：專責檢控官增 對證據看法不同
法庭停擺還押140日 候審少女終准保釋
高齡者區選投票率六成 明顯墊底
台陸委會評港台事件：參與世衛天經地義
4刀匪劫走白牌車 警開槍截車擒人 電召往下白泥落手 兩疑犯為中學生
升中生增2％ 英中學額平均5.5人爭一個
瑞士撤出德瑞 德領館：遺憾
駐軍直升機失事現場 數男撿走數袋物品
躁鬱青年認6日非禮11女生
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【Emily】「搣柴」失勳章 劉夢熊：於我如浮雲
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【明報專訊】（請看附圖）
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反修例30宗撤控 「藏工具罪」最多 大狀：罪名原意打擊爆竊 控示威者不適合
消息：專責檢控官增 對證據看法不同
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