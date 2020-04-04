躁鬱青年認6日非禮11女生

求情稱母罹癌症致躁鬱

被告段偉鏗（17歲）案發時在馬鞍山一間超市任職理貨員，同一商場內有便利店及快餐店。被告承認於去年2月22至27日，在超市、便利店、快餐店先後16次非禮11名同一所中學的女學生，各人年齡介乎15至17歲。

辯方求情稱，被告父母關係欠佳，母親早年患癌症，他因此患躁鬱症，後來因病在學校被排擠，被迫輟學，其性觀念不排除因此受影響。辯方呈上多封求情信，教會及社工均指被告品性純良，其母亦自責家庭處理不好，令兒子患躁鬱。

法官稱被告在短時間內非禮11人，案情嚴重，但判刑須平衡懲罰與輔導，亦要考慮被告重犯風險，以及躁鬱跟性觀念之間的關係，故先索取被告心理學家及教導所報告，將案件押後至4月17日判刑，其間被告須還押。

各事主同校 有人被摸5次

案情指出，被告與11名受害人互不認識，受害人午膳或下課後前往商場時，在超市、便利店、快餐店碰見被告，遭他掃摸臀部非禮，其中一名16歲女生更在兩天內遭5次非禮。受害人事後告訴校方及家人後報警，被告在警誡下說：「阿sir，我一時衝動衰鹹濕，摸咗個學生妹屁股一下，畀次機會啦，冇下次」。涉事地點的閉路電視拍下事發過程。

【案件編號：DCCC 739/19】