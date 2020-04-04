瑞士撤出德瑞 德領館：遺憾

德瑞國際學校的辦學團體由去年3月起，因修改校董必須操流利德語等章程條文，而與德國及瑞士發生校政糾紛。辦學團體曾就兩個不同版本的章程修訂版，於去年12月及上月舉行會員大會表決，均被否決。瑞士上月向本報稱將在本學年後停止資助，並要求校方刪去校名中的「瑞士」字眼。

稱修章要求與瑞士立場一致

德國駐港總領事館發言人前日向本報表示，一直願意修改校董的德語要求，但因學校需與德國政府作實務交流，有一定數量校董懂德語是必要的技能，而該問題已於12月達共識。不過，他稱修章亦包括授權票人數設限等其他重要議題，但表決時因有部分家長認為校董會沒處理好與瑞士的關係，及在商討修章過程中透明度不足，只獲68%同意票，未達75%修改門檻。

他又稱，瑞士提出的其他修章要求，可令校政更民主及透明，與德國方向一致；不過上月表決的版本卻只是在現有章程上額外加入瑞士要求，而非建基於去年較理想的修訂版，亦未獲德國及瑞士同意，加上疫情下不少家長未能投票，結果被否決，令瑞士決定撤出，對此發展感到非常遺憾。

發言人稱德國每年向學校提供近270萬歐元資助，目前雖未去到要撤出的地步，但盼學校未來繼續處理修章時，應加強家長參與程度，如舉行更多會議，一同討論修訂內容。

校董：不會應瑞士要求改名

另一方面，有校董會成員向本報強調不會應瑞士要求改校名，強調校內仍有逾60名瑞士師生，亦有多年瑞士傳統，外界亦有不同公司名字與瑞士有關，不認為校名有更改的原因。此外，他說會繼續修章工作，但同意要在合適情况下才推進，會繼續以不同方式諮詢家長。