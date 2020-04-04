升中生增2％ 英中學額平均5.5人爭一個

升中人口增1400

離島區41人爭一英中額

部分家長下周二（7日）便會收到中學通知「自行分配學位」階段錄取資料，有中學校長說若學生屆時未獲取錄，家長應重新思考子女的成績與心儀學校要求是否差距大，從而改變統一派位選校策略。

中學校長會主席鄧振強表示，部分地區如沙田、元朗等，有學校中一「加班」，但他提醒家長，全港升中學童人口持續上升，學校加班未必增加子女入讀心儀學校的機會，競爭依然大。各區英中學額有異（見表），他建議家長為子女選校前先了解當區形勢。

校長：競爭大 不宜睇高一線

疫情下今屆小六生第三次呈分試取消，鄧振強說，此安排令小學參考首兩次呈分試成績，就可掌握學生所屬派位組別（banding），他認為家長可多諮詢校內教師意見，了解子女水平。他又說，現時升中學生人數較多，家長不宜「睇高一線」，盡量選擇與子女成績及能力相近的學校。

升中分兩階段，首階段的「自行分配學位」已完成，學生如獲心儀中學取錄，這批家長4月7日會收到中學通知，不用參加統一派位；餘下學生便要參加次階段的統一派位。家長須於5月初將選校表格經子女就讀的小學交回教育局，而局方提醒家長，統一派位選校表格分為甲、乙兩部分，填寫選校表格甲部時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3間位於任何學校網的中學；填寫選校表格乙部時，應從子女所屬校網的一覽表內盡量選擇合適的中學，最多為30間。