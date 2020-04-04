4刀匪劫走白牌車 警開槍截車擒人 電召往下白泥落手 兩疑犯為中學生

18歲疑犯涉無牌駕駛

被捕4人16至27歲，分別報稱為清潔工人、文員及中學生，同涉行劫及「未獲授權而取用車輛」被捕，18歲駕車男子另涉危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛，4人事後被黑布蒙頭、鎖上手銬，押返警署扣查，他們的關係及在案中的角色仍待調查。警員在七人車內檢獲一柄約30厘米長廚刀，相信與案有關。

疑按指示「照單執藥」 搶車變賣

據了解，有人接獲指示，四出搜尋獵物「照單執藥」，圖將劫獲的車輛以黑市低價變賣，換取報酬。根據資料，涉事七人車為豐田Alphard，於2015年8月首次登記，新車車價約80萬元，車主姓廖，登記地址為上水文錦渡紅橋新村。車輛同時亦掛有內地車牌。

新界北總區重案組總督察關駿軒稱，4名匪徒透過網上平台召白牌車，七人車司機不虞有詐，昨午2時許到大圍文化博物館接載4人，按指示前往流浮山。約一小時後，車輛駛至稔灣路下白泥時，有乘客稱不適需落車嘔吐，司機停車，其後再下車查看時，另3名乘客尾隨，其中一人亮刀指嚇，劫去司機身上約1000元現金，4人再將七人車搶走。47歲姓鄭司機頸背受輕傷，自行報警。

大埔衝路障 警開一槍中車身

警方接報後展開「捷進行動」，於各區主要幹道設監察點及路障，其中警員在粉嶺公路往九龍方向近大埔康樂園設路障，將部分行車線封閉減慢車流，一名騎電單車交通警員發現涉事七人車困在車龍，即停在其車尾，警員下車欲調查時，七人車突然倒車撞向電單車，並推後約8米，交通警閃避時跌傷，七人車再衝前撞開前方兩部客貨車，繼而衝向路障的警員。

關駿軒稱，因警員生命受嚴重威脅，遂拔槍，發出口頭警告後向七人車開一槍，擊中車輛右前沙板，七人車繼而往大埔北支路逃去，警車追至寶雅路近寶雅苑對開時將七人車截停，當場拘捕車上4人。七人車撞毁約5米欄，車輛頭尾及車身損毁。

案件由新界北總區重案組跟進，警方亦會調查七人車會否涉及非法載客取酬。

警車包抄 壓向路邊撞欄停下

客貨車姓胡司機稱當時由康樂園支路駛上粉嶺公路，見前方警車響號，並停下封閉部分行車線，七人車突撞向自己及另一輛客貨車，七人車駛走時聽到一響槍聲。另一輛被撞客貨車的姓林司機稱，當時只想着「有冇搞錯，咁樣撞過嚟」，其後始知警方追賊車。

有車Cam拍到，七人車由太和路右轉寶雅路時，一輛亮警號的警車轉彎時撞向七人車右車身企圖將其撞停，惟七人車稍慢後再加速，另一警車「抽頭」包抄，但被一輛單車阻擋，其後七人車逃去，最少5輛警車尾隨窮追，追至約50米一個彎位時，終將七人車逼至撞向行人路欄杆停下。