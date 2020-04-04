台陸委會評港台事件：參與世衛天經地義

商經局：港台須恪守約章

本報昨向商經局查詢如何回應陸委會質疑，發言人僅表示已發出新聞稿，表明港台作為公共廣播機構，必須恪守和按照《香港電台約章》履行其職責的立場。

陸委會回應本報查詢稱，《基本法》賦予港人新聞、言論等自由，冀港府依法落實保障，尊重新聞媒體專業與編輯自主，勿像中共「動輒打壓箝制」。陸委會強調台灣參與世衛是「天經地義的事」，斥中共企圖排除台灣參與，政治操作違反世衛憲章及國際關係原則、損害台灣及世界各地人民的健康權益。

20節目顧問聯署譴責邱騰華

另外，20名港台節目顧問團成員發起聯署，強烈譴責邱騰華干預港台編採自主，以達要求港台自我審查之目的，要求邱騰華撤回批評The Pulse和指控港台違反使命等失實言論。至昨日截稿，聯署已有逾8.8萬人參與。

民主黨主席胡志偉、區議員莫嘉嫻等人昨抗議邱騰華「出賣港台」。莫嘉嫻稱，民主黨將於各區收集簽名譴責邱騰華、要他收回言論。民建聯斥記者提問違反「一個中國」原則，更指港台管理層拒認錯、無意反省糾正，民建聯稱「新聞自由也有底線」，要求港台認真處理錯誤及管理層責任問題、向公眾交代。

採訪反修例額外花60萬 未投訴警

此外，商經局回覆立法會財委會時提及，去年6月至今年2月，港台因採訪社會事件涉及的額外開支約60.5萬元，包括採購防護裝備及購買、維修器材；港台記者共因採訪加班5492小時，其間有20名員工報稱採訪期間受傷，局方並稱，港台沒就警方執法期間行為向投訴警察課投訴。

截至2月底，港台在2019/20年度共接獲約7.1萬宗「表揚」、1.28萬宗投訴，較2018/19年度的103「表揚」、149投訴數字大幅飈升。