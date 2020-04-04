高齡者區選投票率六成 明顯墊底

18至20歲74.5% 各組最高

選舉事務處昨發布去年區議會選舉年齡、性別分佈等數字，當中18至20歲選民投票率為眾年齡群組中最高，高達約74.5%。黃大仙區18至20歲選民投票率達八成，而最低的灣仔區則僅53%。

至於71歲或以上長者，總投票人數達34.6萬人，為一眾年齡群組最高，但在選民基數最高（約57.3萬人）下，投票率60.45%，較其他群組的71.7%至74.5%明顯較低。惟以18區計算，71歲或以上投票者在多區都佔最多人，在灣仔區、九龍城區、黃大仙區及觀塘區均佔區內總投票者15%以上。

學者料長者達上限 推方便措施難刺激

中大政治及行政學系高級講師蔡子強指出，長者投票率一向穩定，去年區選中71歲或以上投票率相對其他群組低，但因長者身體不便、投票成本較高，對此年齡群組而言或是上限，即使推出方便投票措施，亦難言大幅刺激投票率，但他認為方便長者投票符合社會價值，年輕人若認為選舉重要，亦不會因長龍離開。

蔡子強又說，年輕人一向投票率甚低，2015年區選18至40歲投票者僅38%，2011年更低至31%，今次年輕人投票率上升甚多，相信是因區選被視為「政治公投」、「將區議會當成立法會般投票」。