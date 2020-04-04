高齡者區選投票率六成 明顯墊底

【明報專訊】選管會早前就立法會選舉建議指引諮詢公眾，當中建議方便70歲以上長者等選民投票、甚至讓他們「打尖」優先投票。選舉事務處發布去年11月區選數據，71歲或以上長者投票率約60.45%，較其他年齡群組投票率明顯較低，但總投票人數為眾年齡群組中最高，達34.6萬人。至於首投族的18至20歲選民投票率最高，達74.5%。有學者相信，六成投票率對這批長者而言或已為上限，即使推行方便投票措施，亦難言可大幅刺激其投票率。
18至20歲74.5% 各組最高
選舉事務處昨發布去年區議會選舉年齡、性別分佈等數字，當中18至20歲選民投票率為眾年齡群組中最高，高達約74.5%。黃大仙區18至20歲選民投票率達八成，而最低的灣仔區則僅53%。
至於71歲或以上長者，總投票人數達34.6萬人，為一眾年齡群組最高，但在選民基數最高（約57.3萬人）下，投票率60.45%，較其他群組的71.7%至74.5%明顯較低。惟以18區計算，71歲或以上投票者在多區都佔最多人，在灣仔區、九龍城區、黃大仙區及觀塘區均佔區內總投票者15%以上。
學者料長者達上限 推方便措施難刺激
中大政治及行政學系高級講師蔡子強指出，長者投票率一向穩定，去年區選中71歲或以上投票率相對其他群組低，但因長者身體不便、投票成本較高，對此年齡群組而言或是上限，即使推出方便投票措施，亦難言大幅刺激投票率，但他認為方便長者投票符合社會價值，年輕人若認為選舉重要，亦不會因長龍離開。
蔡子強又說，年輕人一向投票率甚低，2015年區選18至40歲投票者僅38%，2011年更低至31%，今次年輕人投票率上升甚多，相信是因區選被視為「政治公投」、「將區議會當成立法會般投票」。