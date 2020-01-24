法庭停擺還押140日 候審少女終准保釋

庭上投訴警掌摑恐嚇 母淚流

剛畢業的阿路比妹妹年長3年，妹妹正讀大專，被控公眾地方管有攻擊性武器、意圖損壞財產而管有物品共兩罪，早前有示威者以同類罪名判監一年，令他不敢樂觀。

阿路憶起妹妹首次上庭，律師投訴她被警員掌摑及恐嚇「信唔信強姦你」，家人旁聽時知悉事件，他作為兄長「超嬲」，母親忍不住流淚。妹妹扣押數月，阿路曾被父親怪責「無睇實個妹」，「我係阿哥，其實應該陪阿妹出去……𠵱家情况唔簡單，唔係（扣留）48小時後就返到屋企」。

兄質疑未審長押 大狀：難索償

妹妹羈押在勵敬懲教所期間，阿路表示有親友每日探訪及外界寄心意卡，妹妹不算孤單；但聆訊延期，她感到無助、疲累。他只寄望審訊「速戰速決」。他說，妹妹未受審就還押數個月，「這段時間點補償？」

法政匯思成員、大律師蘇俊文不便評論個別案件，但若就被告還押日子延長而申請索償，他相信難度較高，「法庭因為肺炎疫情而停擺，可以向警方定法庭索償？」蘇稱被告一旦判監，法庭會考慮其羈押日子扣減刑期，若案件勝訴後則獲賠訟費，但法庭只會考慮自招嫌疑和控方有否技術失誤，羈押日子不在考慮之列。

明報記者 余卓祈

（反修例風暴）