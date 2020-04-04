反修例30宗撤控 「藏工具罪」最多 大狀：罪名原意打擊爆竊 控示威者不適合

截至2月29日，警方共拘捕7613人，當中落案檢控1235人。本報翻查資料，截至昨日最少30名被告已獲律政司申請撤控，當中8人仍面對其他控罪。獲撤控最多的控罪為《簡易程序治罪條例》第17條的「管有適合工具作非法用途」或「管有攻擊性武器」罪，其次為非法集結。

陳先生（化名）去年12月參加港島遊行，黃昏打算跟隨遊行隊尾離開時，突遭防暴警員按在牆上搜身，搜出士巴拿、鉗、防毒面具和泳鏡等物品而被捕，經36小時拘留後，被控管有適合工具作非法用途罪，裁判官雖批准他保釋，但須遵守每晚11時至翌晨7時的宵禁令、不准離港等條件。

憂再被捕 獲撤控者質疑打壓示威

原在Party Room任兼職的陳先生因宵禁令而未能繼續工作，其間曾向朋友借錢。為免再次被捕，他盡量避免前往旺角等「高危地區」，「旺角好隨機，無法預測（何時發生衝突），費事警察突然衝過來，就話我非法集結」。

但最令陳先生焦慮的，是看似無了期的法律程序，令他對示威有所顧慮。律政司最終上月申請撤控，他沒特別高興，質疑政府有意透過檢控手段令他減少參與示威，同時消耗其時間和精神。

藏砂糖打火機捱告 大狀：難證非法意圖

大律師羅紹軒稱，《簡易程序治罪條例》17條的「管有適合工具作非法用途」或「管有攻擊性武器」罪於早年立法，原意打擊爆竊，規管限制人身自由、具攻擊性或入侵私人空間的工具如手銬、撬鎖工具、百合匙等，沒公眾或私人地方之分，「屋企搵到都可以告」。他認為士巴拿、鉗等具爆竊或攻擊功能，屬「灰色地帶」，控方要證明被告有非法意圖，「例如汽車維修員管有就合理」。

另外，律政司曾檢控藏有砂糖、打火機或玻璃樽等物品的被告，質疑與汽油彈有關，近期有部分案件獲撤控。羅大狀認為，上述物品屬一般家居用品，控方難在毫無合理疑點下證明被告意圖製作汽油彈。至於管有防毒面具和泳鏡，羅稱只屬防具，不符控罪定義，認為控方不應視此控罪為「萬能key」，「只是找到防具都告住先」。

律政司擬請高院釐清控罪元素

據了解，律政司考慮到管有適合工具作非法用途的控罪元素或有模糊之處，有見因藏有改裝長傘、行山杖及激光筆而判入更生中心的16歲少年已上訴，屆時有意邀請高院釐清控罪的犯罪元素，以及用作非法用途的工具定義。

（反修例風暴）

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