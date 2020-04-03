【Emily】7‧1立會被毁 復修更換費4000萬

陳維安：政府負責2000萬

建築署稱1530萬

反修例風波中唔少政府物業同設施被破壞，建築署署長林余家慧回覆議員提問時稱，有40個政府物業要修復，包括政府總部、多區政府合署 、警察總部和多間警署，連同其他設施，總維修費約6100萬元，又話當中1530萬元係負責修復立法會損毁設施（玻璃、裝修及裝置）。

立法會話政府負責約2000萬，但建築署就話承擔1530萬，點解兩條數唔同，Emily暫不得而知。

立會買1.5萬個CSI口罩

立法會截至3月26日共花費約169.2萬用於防疫，其中添置體溫量度系統同體溫計，分別用咗20萬同1.16萬；消毒地氈、潔手消毒劑等消毒用品約12.6萬元；外科口罩及N95口罩約7.57萬元。立法會議員毛孟靜關注立法會買咗幾多俗稱「CSI口罩」嘅懲教署生產口罩，立法會透露，今年1月從物流署買咗1.5萬個懲教署生產外科口罩，開支2904元。