環團推遠紅外線可重用口罩 稱消臭抗菌

該款口罩由WHOA Asia集團推出，售價288元一個。公司營運總監徐鳳秀說，口罩以鈦、鉑及鋁結合紡織紗線製成，以梘液搓洗後可重用。口罩取得歐盟一級醫療認證（CE Medical Class 1），可阻隔飛沫及輸出4至14微米波長遠紅外線能量。至於阻隔細菌或病毒，徐鳳秀說口罩內層可放入濾芯，公司選用與N95口罩同級的濾芯，相信可發揮相應效能，她稱下階段會研發銀離子口罩技術，加強抗菌。

根據該公司新聞稿稱，遠紅外線能量可分解水分子，並加強氧合作用，並由氧再分解出過氧化氫（即雙氧水成分），具有消毒劑作用。

學者：遠紅外線能量低

質疑分解水分子說法

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑解釋，遠紅外線直接照射人體細胞可加速新陳代謝，但質疑戴上口罩可否達相同效果。他亦質疑遠紅外線能分解水分子的說法，因遠紅外線能量低，最多只能使水分子振動，「如要將水分解，再變成過氧化氫，要利用強大的X光或紫外線直接照射，但這些強大能量會對人體有不良影響」。對公司稱研發銀離子口罩，陳鈞傑認為「較可取」，因為銀本身有抗菌效能，可抑制殺菌繁殖。

理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方亦稱，過氧化氫的確有消毒效能，但要達到一定高濃度，並非人體可承受，一般只在消毒環境採用。他建議，如市民想節約口罩，上街時可先戴布口罩，再掛上外科口罩，外科口罩用後經酒精消毒，完全風乾後可重用，但不建議多次重用。