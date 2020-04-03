綠Van舞龍撞橋邊 司機涉危駕被捕

警方表示，前日接報一輛小巴沿元朗公路往屯門方向期間，司機的駕駛態度及精神狀態懷疑有問題。警員接報到場，該名57歲姓盧男司機報稱不適，警員即時要求小巴公司安排另一輛小巴接走乘客，及安排另一名司機駛走小巴。警方昨日拘捕該司機涉嫌危險駕駛，會循司機的身體及精神狀態、駕駛態度及車輛機件問題調查案件。警方已扣留涉案小巴檢驗，並在該小巴路線車站張貼通告，呼籲更多乘客向警方提供資料。

不斷切線 乘客驚慌尖叫

片段顯示事發時小巴在元朗公路左搖右擺及不斷切線，司機更一度問「呢條咩路嚟？」車上乘客不斷喝令司機停車，亦有女乘客驚慌尖叫，其間司機一直沒有回應，更一度撞向天橋石壆後繼續行駛。有乘客見狀上前控制軚盤，小巴車門在行車期間打開。涉事44A線小巴由上水開往屯門，位於屯門的小巴站貼出告示，涉事盧姓司機已被即時停職。

小巴路線負責人潘女士稱，涉事司機為中更司機，每周開工3日，工作時間為下午2時半至晚上7時半。她說，事後與司機對話，稱對方「對答都清晰」。被問及司機是否不適，她說，「要醫生證明，因為我們也不理解，平時也要他精神才可開車」。