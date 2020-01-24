洲際酒店裝修兩年 工會：500員工遣散

工會批生意差 藉裝修炒人

位於尖沙嘴的香港洲際酒店昨宣布由本月20日起關閉裝修，將在2022年重新開業，並易名為香港麗晶酒店；其中菜廳欣圖軒會繼續開放。

香港酒店工會主席徐考澧向本報表示，酒店昨早在員工大會宣布遣散中菜廳欣圖軒以外員工，涉約500人，最後工作日為5月1日。

他稱有約10個受影響員工向工會求助，並引述他們表示，酒店按年資賠償予員工，年資5年以下獲1個月薪金賠償，5至10年獲賠償2個月薪金；10至15年獲賠償3個月薪金；15年以上獲4個月賠償。

洲際拒回覆遣散人數

稱安排員工旗下酒店就業

徐考澧引述受影響員工稱，酒店早前曾表示會分部門輪流裝修，令員工在工程期間亦「有工開」，現時卻一次過裝修整間酒店。徐質疑酒店因生意不好，以裝修為由遣散大批員工，他預計酒店業將迎來裁員或結業潮，呼籲僱主在經濟寒冬下，與員工同舟共濟。

本報昨向洲際酒店查詢遣散員工數目及安排未獲正面回覆，酒店表示盡可能安排員工在集團旗下其他酒店就業；酒店重新開業時，他們將被優先考慮。

勞工處回覆查詢表示關注事件，並會協助有需要員工；呼籲受影響員工對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處熱線。