大帽山檢直9飛行紀錄表板殘骸 文件碎片顯示編號「6202」 可載5人

現場距電塔200米 充斥電油味

本報記者昨午在大帽山一帶清潭村東南方向800米、距離前日發現被壓毁電塔約200多米位置，發現約10米乘10米地方有明顯塌樹，地上遺下直升機儀表板碎片、「直-9」直升機編號「6202」的飛行紀錄碎片、一份簡體字的直升機說明書，其右上角寫有「一二二廠 K/JZ9ZH」字眼，以及疑似軍用袋和葡萄糖注射液等，相信為直升機失事位置。

現場充斥電油氣味，亦有一條損毁電纜垂下仍未修理。說明書其中一頁附有「直升機艙內乘員佈置圖」，顯示直升機可搭載正、副駕駛員，空中機械師，指揮員及參謀共5人，每人最多負重80公斤。

查詢傷亡 駐軍無回應

本報昨再向解放軍駐港部隊查詢是否有人傷亡及涉事機型，截稿前未獲回應。

評論員：訓練中或載2至3人

軍事評論員Raymond Sun指出，駐港解放軍主要有直-8及直-9型直升機，但直-8屬大型運輸機，比直-9大三倍半，從失事地點的塌樹範圍，估計失事機型為直-9。他說，直-9分3個型號，分別為指揮、偵測的B型，武裝攻擊的W型及W改良型的WA型，從2016年拍得的編號6202直升機照片，相信涉事為駐守石崗基地的直-9B。他說，駐軍去年換防，新一批機師或不熟地形，加上大霧令直升機低飛時撞向電塔失事。他說，如正進行訓練，直升機上有2至3人，估計意外中凶多吉少。