警上訴得直 可無手令查疑犯手機 需特定條件 官重申不可逼交密碼

警：嚴格執行 楊政賢憂警扭曲判辭

警方表示，正研究上訴庭判辭，並會嚴格執行判辭中相關規定；警察員佐級協會主席林志偉稱尊重法定判決，會向律政司詢問法律字眼意義，一切依照法律框架執法。至於案中有利害關係一方，民陣前召集人楊政賢稱需與律師團隊商討會否上訴，認為政府「贏咗場交，但結果一樣」。惟他擔心警方會扭曲法庭原意，「呃呃𧨾𧨾」使被捕者交出手機密碼。

須懷疑犯罪安全理由才可查

根據判辭，高院原訟庭法官與上訴庭法官均認同，警方並非無條件無手令查閱疑犯手機。原訟庭法官認為，警方只有在「緊急」（exigent）情况下查閱，惟上訴庭認為「緊急」定義太嚴謹，本港及英國等普通法地區亦無「緊急」定義，故此推翻原訟庭準則。

上訴庭更為此訂下更明確準則，警方必須根據《警隊條例》50（7）先獲得搜查令，只有在實際情况合理地不允許下，即（一）警方懷疑有人涉案犯罪；（二）有必要保護公眾、涉事事主、警方安全的原因下，才可無搜查令查閱被捕者手機。

只可查案件相關資料 須書面記範圍

法官又稱，警方在獲得搜查令前，只可查閱與調查方向有關的手機資料，亦須以書面記下查閱目的及範圍。除非過程妨礙調查，否則警方必須向被捕者提交上述紀錄的副本。

上訴庭判辭指出，手機猶如容易存取的微型電腦，儲存大量個人資訊，法律必須保障大眾私隱，避免手機遭入侵。但從警方角度出發，先進的手機科技，雲端存取系統被廣泛使用，疑犯可透過另一電子裝置刪除手機內資料，若警方必須取得搜查令才可查閱手機資料，涉案關鍵證據或已被刪除。

官指雲端普遍 申令時關鍵證據或被删

上訴庭重申，無論如何警方無權強行向疑犯取得手機密碼，對此警方亦無爭議。但在平衡個人私隱與警方的調查權之間，允許警方在特定情况下，無手令查閱手機資料確能協助警方蒐證。

法官強調，絕不樂見數碼世界成為罪犯避風港，同時認為警方查閱手機未必志在套取當中內容，而是證明犯罪，舉例稱有人懷疑危險駕駛，警方可透過查閱其信息紀錄反映他早前是否正打字，而信息內容根本不重要；或者有人伙同行劫，透過通話互相指示，警方亦可透過查閱通話紀錄即場拘捕同案者。

【案件編號：CACV270/17】