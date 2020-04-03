控縱火兩學生准10萬元保釋 準時上堂交功課列條件

【明報專訊】有示威者2月初在旺角抗議政府未全面封關，其中5人涉在油麻地街道縱火，同被控一項縱火罪及一項管有攻擊性武器罪名，昨在九龍城裁判法院再提堂，案件押後至5月29日待控方取得科學鑑證報告。而其中兩名中學生早前被拒保釋，昨日終獲准以10萬元現金及3000元人事擔保外出，須遵守宵禁令、準時網上上課及交功課等保釋條件。
4男1女被告依次為廚師陳鴻基（23歲）、屬情侶的運輸工人陳國強（26歲）及侍應林天詠（19歲）、中三學生劉智曦（16歲）、中四學生莫熙陽（16歲）。裁判官拒絕首、次被告的保釋申請，第三被告則獲准繼續保釋外出。
至於原本還押的第四、五被告則獲准保釋，兩人除需付10萬元現金、3000元人事擔保外出外，亦禁足界限街以南至尖沙嘴海旁、公主道以西至西九龍海旁一帶，須交出所有旅行證件不得離港，每晚8時至翌晨6時宵禁，每周到警署報到3次。
再提訊須校方發證明書
另外裁判官下令，兩人出街時要有成年家人陪同，兩人須準時網上上課、完成所有功課及遵守校規，下次提訊時要求校方須發證明書。
控罪指出，5名被告於2月4日在油麻地彌敦道與甘肅街交界用火損壞馬路，及翌日在CasaDeluxe Hotel 1104室內管有10個內有易燃液體的玻璃樽、3罐液化石油氣、兩罐電油等。