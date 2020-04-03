世衛斷線事件 要求廣播處長負責 商經局指記者提問違一中 港台：節目無取態無違反

通訊事務管理局辦公室發言人稱，就該集節目收到178宗投訴，正按既定程序處理。

上周六一集The Pulse訪問艾爾沃德，記者問及世衛會否重新考慮台灣會員資格，艾爾沃德沉默8秒後稱未聽到問題，其後記者追問，連線突中斷；記者再致電冀對方評價台灣防疫工作，艾爾沃德只說「中國各地區，其實亦做得很好」，全程未提及台灣。

通訊辦：收178投訴 按程序處理

商經局昨午發稿，稱局長邱騰華認為該集節目中的表達，有違「一個中國」原則及《香港電台約章》中，港台作為公共廣播機構所訂明的公共目的和使命，稱「眾所周知，世界衛生組織成員國均以主權國家為單位」，港台須對此有正確認識，不能偏差，廣播處長作為港台總編輯須對此負責，並再敦促廣播處長和港台處理節目時恪守《約章》。商經局發言人表示，《約章》提及港台的目的和使命，包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感。

工會：失去發問自由 學者指政治審查

港台回應，該集節目提及台灣時，只以地方（place）形容，沒任何取態，港台審視全集內容後，認為並無違反「一個中國」原則，亦沒違反《約章》。發言人另回覆傳媒表示，「冇嘢需要跟進」。港台節目製作人員工會批評商經局嚴重損害新聞自由，「我們已失去發問的自由」，又認為邱騰華高調要求廣播處長負責是政治施壓。

記協認為，邱言論等同向傳媒施壓，直接干預新聞機構編輯自主；又表示邱要求廣播處長須負責，會產生寒蟬效應。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟稱，商經局不尊重港台編採自主，屬明顯政治審查，令員工受壓。

梁家榮稱接「海量」投訴 未感違守則

本報昨未能聯絡到梁家榮。12名港台節目顧問團成員前日與梁家榮會面，據了解，梁在會上承認The Pulse收到四方八面的「海量」投訴，但他認為相關記者無違反《節目製作人員守則》，但稱現時做新聞相對較政治化，甚至記者出現在記者會都可成為新聞，會提點前線記者要留意。

國際關係學者沈旭暉在facebook表示，世衛是聯合國一環，會員一般是聯合國會員國，但不代表「世衛成員國均以主權國家為單位」，如庫克群島、紐埃島亦是世衛正式成員，而普遍也不被視為主權國家。

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