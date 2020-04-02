【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」

【明報專訊】Switch遊戲《動物之森》令一眾打機者好沉迷，據Emily所知，唔少區議員、政界中人原來都有玩，香港眾志秘書長黃之鋒係其中一員，佢仲同Emily講要食炒價買，用500幾蚊買呢隻遊戲（原價300幾蚊），之鋒話自己𠵱家都係好初階，努力佈置吓間屋、釣吓魚咁，但唔係太多時間玩。佢話疫情下大家多留喺屋企，所以都會通過《動物之森》交換用戶名、維持社交，亦因為現時搞唔到示威集會，佢哋互相邀請喺遊戲內去對方個島度「示威」喎。
區議員遊戲中展示光復旗
唔少人都喺遊戲中表達政治信息，元朗區議員王百羽就截圖，顯示主角前有塊「光復香港 時代革命」旗，佢話原來連登有帖文教大家點將呢啲設計置入遊戲，仲話好多元朗區議員都有玩。屯門區議員張可森（Sam）話，見未婚妻近日在家工作，所以買咗《動物之森》慰勞佢，點知搞到未婚妻掛住打機，Sam反而被冷落。點解隻遊戲咁受歡迎？Sam話畫風好得意，又可以自己設計個島，例如有朋友會將個島改名做「政府永遠聽唔島」；加上近日大家少出街，冇得聚餐就打機「見」啦。
「限聚令」對政界人士地區工作都有影響，黃之鋒話落區擺街站、社區放映會都受影響，短期內難大規模搞。Sam就話難以擺街站派口罩同防疫物資。