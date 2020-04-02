港聞

港聞二

【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」

【明報專訊】Switch遊戲《動物之森》令一眾打機者好沉迷，據Emily所知，唔少區議員、政界中人原來都有玩，香港眾志秘書長黃之鋒係其中一員，佢仲同Emily講要食炒價買，用500幾蚊買呢隻遊戲（原價300幾蚊），之鋒話自己𠵱家都係好初階，努力佈置吓間屋、釣吓魚咁，但唔係太多時間玩。佢話疫情下大家多留喺屋企，所以都會通過《動物之森》交換用戶名、維持社交，亦因為現時搞唔到示威集會，佢哋互相邀請喺遊戲內去對方個島度「示威」喎。

區議員遊戲中展示光復旗

唔少人都喺遊戲中表達政治信息，元朗區議員王百羽就截圖，顯示主角前有塊「光復香港 時代革命」旗，佢話原來連登有帖文教大家點將呢啲設計置入遊戲，仲話好多元朗區議員都有玩。屯門區議員張可森（Sam）話，見未婚妻近日在家工作，所以買咗《動物之森》慰勞佢，點知搞到未婚妻掛住打機，Sam反而被冷落。點解隻遊戲咁受歡迎？Sam話畫風好得意，又可以自己設計個島，例如有朋友會將個島改名做「政府永遠聽唔島」；加上近日大家少出街，冇得聚餐就打機「見」啦。

「限聚令」對政界人士地區工作都有影響，黃之鋒話落區擺街站、社區放映會都受影響，短期內難大規模搞。Sam就話難以擺街站派口罩同防疫物資。

上 / 下一篇新聞

K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
基本法推廣開支 增加逾五成
基本法推廣開支 增加逾五成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】支聯取消清明獻花
【Emily】支聯取消清明獻花